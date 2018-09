Le sorprese Ape 50 Euro 4 e Ape Calessino 70°

La storia di Ape nasce pochi mesi dopo il debutto di Vespa . In unʼItalia che si apprestava a vivere il boom economico e la grande rivoluzione della motorizzazione di massa, il tre ruote prodotto a Pontedera (e ancora lì viene prodotto) era lʼalter ego professionale dello scooter. Giovane la Vespa, adulto e serio Ape. A Salsomaggiore la pittoresca carovana di “Ape ronzanti” e gli equipaggi del tour solidale “Apeggiando per l’Italia” hanno movimentato il fine settimana della cittadina termale e del territorio circostante. Presentato anche il nuovo volume della Giorgio Nada Editore dedicato alla storia del mitico tre ruote.

Il nuovo Ape 50 è innanzitutto Euro 4, grazie al motore a due tempi a iniezione elettronica, che non ha certo pregiudicato la versatilità storica del modello, nato addirittura nel 1969 e noto tra i fan come “Apino”. Vari gli aggiornamenti tecnici ed estetici, che rinfrescano un poʼ il look e danno più sostanza, come l’impianto frenante con il nuovo sistema idraulico combinato (anteriore-posteriore), con azionamento a pedale. Tutto nuovo anche il quadro strumenti, mentre la veste grafica risulta più gradevole e leggibile. Inediti anche i proiettori a LED e ampia la gamma colori con 8 tinte a scelta.