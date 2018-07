Le moto KTM con lʼocchio elettronico di Bosch

Nuove frontiere della sicurezza in moto. Bosch ha sviluppato e sta al momento sperimentando il sistema integrato Adaptive Cruise Control più Blind Spot Detection per le due ruote. Il primo costruttore ad avvalersene è KTM e in queste immagini vediamo il dispositivo montato su una KTM 1290 Super Adventure S in prova sul circuito dellʼAutomobile Club austriaco.

Ma di cosa si tratta? Il sistema integrato Adaptive Cruise Control più Blind Spot Detection fa sì che le moto decelerino in automatico , fino a frenare quando la situazione rischia di causare un incidente o un tamponamento. Il sistema, in pratica, gestisce lʼacceleratore della moto e aziona delicatamente, se serve, il freno. Grazie a sensori e radar che monitorano il raggio dʼazione attorno alla moto , il sistema funziona come un “occhio elettronico” che aiuta il pilota quando, ad esempio, deve voltarsi allʼindietro per un sorpasso complicato o per osservare una situazione critica. Si attiva allertando il pilota con un segnale acustico, un messaggio visivo sul display TFT e accendendo i led negli specchietti retrovisori.

KTM ha già fatto sapere che vuole introdurre il nuovo sistema integrato sulle sue moto a partire dal 2021. La Casa austriaca non è nuova allʼadozione di sistemi elettronici per la sicurezza in anteprima rispetto ad altri costruttori. Nel 2014 introdusse il Motorcycle Stability Control sulla sua gamma Adventure, in pratica è lʼESC delle moto, sviluppato sempre da Bosch. E non manca lʼHill Hold Control per gestire al meglio le ripartenze in salita. Per non parlare dellʼeCall sviluppato anche per le moto.