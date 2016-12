Le moto elettriche Zero DS e Zero FX

Si chiama Zero, ma il suo valore di mercato vale un pezzo di futuro. Perché lʼazienda californiana Zero Motorcycles deve il suo nome al fatto che le moto che produce sono elettriche , dunque a emissioni zero. Ora il brand cerca il successo anche in Europa e lancia unʼoffensiva di prodotto che conta modelli evoluti come Zero DS e Zero FX , raffinati anche dal punto di vista tecnico, con un equipaggiamento che include sospensioni Showa, ABS Bosch e pneumatici Pirelli .

Zero Motorcycles produce unʼidea di mobilità alternativa: pulita, ecosostenibile, ma anche efficiente e con pochi costi da sostenere per i clienti, almeno sul fronte dei consumi. Lʼazienda californiana ha lavorato molto sulle batterie, che ora assicurano unʼautonomia di marcia del 10% superiore, così che le moto elettriche Zero riescono a fare fino a 185 miglia con le batterie cariche, pari a 300 km circa. La garanzia offerta è di 5 anni e il chilometraggio che rientra nel periodo è davvero sbalorditivo: 100.000 miglia per Zero DS e 50.000 miglia per la gamma FX! Sospensioni morbide e trazione impeccabile sono poi la promessa di comfort massimo delle due ruote a stelle e strisce. Peccato che i prezzi siano ancora elevati: Zero DS costa negli States più di 13.000 dollari, Zero FX 10.000 dollari. Per tutte le informazioni, il sito ufficiale è www.zeromotorcycles.com.