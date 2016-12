Le molte facce di Moto Guzzi V7

13:00 - Verona ospita il prossimo fine settimana (23-25 gennaio) Motor Bike Expo, il più importante appuntamento europeo dedicato alle moto custom e alla platea di fan dellʼaccessorio originale. Moto Guzzi sarà grande protagonista della kermesse di VeronaFiere, e ha annunciato di svelare la sua gamma completa di accessori 2015 e i kit di personalizzazione per rendere ancora più “special” le bicilindriche della Casa dellʼaquila.

Punto di partenza della customizzazione Moto Guzzi è la nuova V7, seconda generazione di una gamma che è declinata nelle tre versioni Stone, Special e Racer. Una moto che mette insieme classico e moderno, con un inedito cambio a 6 marce, lʼABS e il controllo di trazione che attecchiscono sulle forme classiche della V7. Poi nomi come Officine RossoPuro, Millepercento e South Garage “griffano” le versioni speciali esposte a Motor Bike Expo. La nuova Moto Guzzi V7 è declinata in 4 diverse interpretazioni: “Dark Rider” con look gotico che insegue ambientazioni notturne e underground; “Scrambler” che fa della V7 una compiuta moto stradale ma con look off-road; “Heritage” con scarico scuro “due in uno” e pneumatici tassellati; “Café Racer” che si ispira al mondo racing degli anni 70.

La partecipazione di Moto Guzzi allʼevento veronese sarà raccontato nello spazio web Garagemotoguzzi.com, ricco di foto e filmati, che permette a chiunque di scegliere la configurazione della V7 che preferisce. A Motor Bike Expo la Casa di Mandello del Lario espone anche la nuova Audace, già vista allʼultima edizione di Eicma e originale col suo parafango in carbonio, che monta il motore bicilindrico a V di 90° da 1.400 cc. Con lei anche il prototipo MGX-21, una sorprendente idea di moto touring che fonde tipi di moto profondamente diverse.