Le 6 special Honda alla conquista della Germania

Da 13 anni Leonberg, in Germania, si lascia affollare in questo squarcio di fine estate dagli appassionati del tuning motociclistico. Preparatori e officine esperte della customizzazione portano alla Glemseck 101 le loro migliori elaborazioni. Per il pubblico è una festa, come solo i tedeschi sanno fare quando si avvicina lʼautunno, e per tre giorni Leonberg sarà invasa da decine di migliaia di fan delle due ruote.