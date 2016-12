La Yamaha di Valentino allʼasta di beneficenza

Una Yamaha YZF-R1 Movistar MotoGP Replica ‒ la moto di Valentino Rossi per intenderci ‒ allʼasta di beneficenza a favore di La Gotita Onlus . Non è la prima volta che Valentino sʼinteressa alle iniziative di solidarietà di questʼassociazione, che col ricavato dellʼasta sosterrà alcune comunità di accoglienza boliviane, fornendo quotidianamente assistenza sanitaria, istruzione e altri servizi sociali ai bambini di queste.

Lʼasta internazionale sarà online e avrà inizio su CharityStars dal prossimo 10 ottobre, per terminare il 30 ottobre 2016. Per partecipare e aggiudicarsi la moto, ecco il link: http://www.charitystars.com/product/yamahapergotita. L’importo base dellʼasta è fissato a 60.000 Euro. La YZF-R1 avrà la livrea da gara Movistar, numero 46 compreso, e recherà sul cupolino lʼautografo del campione di Tavullia, che consegnerà personalmente la moto al vincitore. Col suo 4 cilindri crossplane da 200 CV, la Yamaha da MotoGP è una delle superbike più performanti di sempre. È anche una moto innovativa e super tecnologica, che vanta un sistema di Traction Control/Slide Control che si attiva in base allʼangolo di piega, sensibilità che ha anche lʼABS potenziato con la funzione Unified Brake System.