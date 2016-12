La marcia del popolo Harley-Davidson

La stagione dei raduni Harley-Davidson si appresta a partire . Come sempre allʼinsegna delle parate di moto fascinossime e ultra-personalizzate, di test ride degli ultimi modelli in gamma, ma anche di buona musica live, collezionismo e merchandising. A organizzarli sono gli H.O.G. ‒ Harley Owners Group ‒ che a centinaia sorgono a ogni latitudine. In Europa la stagione 2015 avrà il suo inizio dal 7 al 10 maggio in Costa Azzurra, con il 9° Euro Festival Harley-Davidson a Grimaud . Lo scorso anno furono più di 13 mila i biker che vi presero parte.

Il clou dei raduni H.O.G. è previsto però a giugno ‒ dal 18 al 21 ‒ per lʼitinerante European H.O.G. Rally. Ogni anno una località differente, per un evento che è ormai giunto alla 24° edizione. Questʼanno i fan Harley-Davidson si daranno appuntamento nel resort spagnolo di Puerto Sherry, nei pressi di Cadice in Andalusia. Sempre in Spagna, dal 3 al 5 luglio, Barcellona ospita gli Harley Days, che in Europa si svolgono dal 2008. Appuntamento immancabile è poi quello settembrino di Faaker See, nella Carinzia Austria, dove si svolge il più grande festival motociclistico gratuito del continente: lʼEuropean Bike Week. Dallʼ8 al 13 settembre sono attesi oltre 100 mila motociclisti da tutto il mondo. I biglietti per lʼEuro Festival e lʼEuropean H.O.G. Rally sono già in vendita al prezzo di 20 euro, ma tutte le info utili sono reperibili sul sito www.harley-davidson.it/eventi.