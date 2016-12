La firma di Armani sulla Vespa 946

09:00 - Due leggende del made in Italy che sʼincontrano per dar vita a un prodotto che più charmant non si può. Vespa è il simbolo della motorizzazione italiana, testimonial del boom economico del Belpaese nel dopoguerra, ma oggi Vespa è così celebrata da esser diventato lo scooter più famoso del mondo. A incontrare la Vespa 946 è Giorgio Armani e anche qui le parole si sprecano per definire il più grande creatore di moda del pianeta.

Ha qualcosa da festeggiare il grande stilista: i 40 anni dalla nascita della Maison. Ma celebra qualcosa di importante anche il gruppo Piaggio: i 130 anni dalla fondazione. Ecco allora che il pretesto celebrativo, così fertile, ha portato alla nascita della Vespa 946 Emporio Armani, un modello di incredibile fascino che sarà prodotto in edizione limitata e numerata. Subito uno sguardo al look, dove già il colore è unico, una particolare varietà di grigi con un tocco di verde appena accennato, visibile solo in particolari condizioni di luce. Le parti metalliche sono state realizzate con trattamenti galvanici satinati, per conferire alla Vespa griffata Armani un effetto opaco, in linea con la finitura della carrozzeria.

Lʼesclusività di Vespa 946 Emporio Armani è data anche dai monoblocchi di alluminio, dalle finiture in pelle marrone e dal sistema che integra le funzione degli smartphone. Il motore è quello della Vespa 946, cilindrata 125 a 4 tempi e iniezione elettronica, e di qualità è anche lʼimpianto frenante, con il doppio freno a disco da 220 mm di diametro e lʼABS a doppio canale di serie. La marcia in più di questo scooter sta però nella collezione speciale che lo stilista ha disegnato: felpa full zip, giubbotto con cappuccio, e poi gilet, pantaloni, T-shirt e polo, e tanti accessori coordinati, dai guanti da guida al portachiavi, dai cappellini agli occhiali Emporio Armani. Prezzo? Ancora top secret.