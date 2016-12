LʼAmerican Dream di BMW Concept 101

BMW ha creato una moto così particolare, così unica nello stile, che mozza il fiato per la bellezza del design e stupisce per la completezza tecnica. Si chiama Concept 101 , è una estrema custom-bike ed è per il momento soltanto un prototipo, che abbiamo ammirato peraltro al Concorso dʼEleganza di Villa dʼEste. La sua personalità però è prettamente americana , nasce proprio sulle highway, interpretandone il sogno di libertà e indipendenza che queste suscitano.

Scopriamola in queste immagini la BMW Concept 101, una Big-Tourer dalle linee uniche e originali, con la carena anteriore che rappresenta il punto più alto della moto. Il frontale in alluminio spazzolato non è verniciato e ciò crea un tocco stilistico più freddo, mentre la sottostante ruota anteriore appare trascinare dietro di sé la silhouette bassa e slanciata della moto, esaltando la dinamicità del look. Materiali leggeri, tra cui il carbonio, completano il resto della Concept 101, che accoglie due valigie laterali ben integrate dal punto di vista aerodinamico. Bassa e molto comoda da guidare, con un flusso di linee che scorre senza interruzione dal frontale alla coda, la moto è pensata per macinare chilometri e chilometri.