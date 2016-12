Kymco X-Town 125i ABS e 300i ABS

Kymco X-Town 300i ABS è la vera novità. Lo vediamo in queste immagini girate a Parigi e si caratterizza per lʼoriginale faro posteriore a forma di "X" e per lʼelevato comfort di guida per due passeggeri. Ha una forcella nuova, con steli dal diametro di 37 millimetri, che garantisce una guida più precisa anche a velocità sostenute. Gli ammortizzatori posteriori sono regolabili addirittura su 5 posizioni, adattandosi così a qualsiasi situazione di marcia e assicurando un angolo di piega statico di ben 37°. Il vano sottosella è il vero baricentro dello scooter e ha il merito di poter ospitare due caschi integrali. Ma sono tanti i pratici vani portaoggetti e nel comparto guanti è presente anche una comodissima presa USB utile per ricaricare il cellulare o altri device elettronici. I nuovi Kymco X-Town arrivano a marzo, i prezzi sono di 4.900 euro per il 300i ABS e di 4.400 euro per il 125i ABS.