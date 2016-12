Kymco Downtown 350i ABS è un veicolo dalla doppia personalità: pratico e adatto allʼutilizzo quotidiano, ma anche perfetto per la gita fuori porta. Un poʼ cittadino, un poʼ turistico, per Kymco si tratta di “due mezzi in uno” e questo ne rafforza la versatilità. Il robusto telaio rinforzato in tubi d'acciaio poggia su una ruota anteriore da 14 pollici e una posteriore da 13 pollici, questʼultima di ampia sezione (150/70), ideale per offrire unʼottima tenuta di strada e assorbire al meglio le asperità del manto stradale. Gli ammortizzatori posteriori sono regolabili su 5 posizioni e consentono a chiunque di trovare la giusta taratura per le condizioni di guida più diverse. Il motore rispetta la normativa Euro 3, ma la Casa sta già lavorando alla versione Euro 4.