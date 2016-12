Kymco anticipa Natale e la Befana

09:30 - “Rottama e rinnova” e “Senza interessi e senza pensieri”. Kymco ne ha lanciate di promozioni sul mercato italiano per rivitalizzare il settore delle due ruote. Ma adesso per chi rottama uno scooter (fino allo standard Euro 2) e ne acquista uno nuovo cʼè davvero un regalone, ché include Natale, Capodanno e Befana! Lʼiniziativa “Rottama e Rinnova” è valida infatti fino al 18 gennaio 2015!

Ampia la gamma di scooter coinvolti nellʼiniziativa, anche se il lotto a disposizione è limitato: G-Dink 125i-300i, Downtown 200i-300i, K-XCT 300i e Xciting 400i. La promozione permette ad esempio di acquistare il modello G-Dink 125i al prezzo di 2.970 euro, con uno sconto di 300 euro sul listino ufficiale. La gamma Downtown beneficia di sconti pari a 600 euro per la versione 200i e di 500 euro per la 300i, i cui prezzi relativi scendono a 3.320 e 3.970 euro. Altro 300 cc è Kymco K-XCT, che scontato costa ora 4.420 euro, mentre il grande Xciting 400i si avvale di uno sconto di 600 euro, per un prezzo che scende a 5.220 euro. Inoltre, in collaborazione con i partner finanziari Agos Ducato e Findomestic Banca, Kymco rilancia il finanziamento a tasso zero (Tan 0, Taeg 3,53%) su tutta la gamma, inclusi i best-seller People e Agility.