KTM RC 390 R, dalla strada alla pista

KTM lancia sul mercato la nuova moto stradale sportiva RC 390 R , una serie limitata a soli 500 esemplari. Grazie alle s ospensioni WP completamente regolabili , la nuova moto della Casa di Mattinghofen promette reattività in tutte le condizioni di guida, ma in particolar modo in quelle estreme imposte dalla pista.

La filosofia che ispira KTM è sempre la stessa: “Ready to Race”. Vale a dire moto stradali ma dal carattere così ispirato che, in un attimo, possono trasformarsi in guerriere della competizione, in pista come sugli sterrati del cross. E la nuova RC 390 R dimostra che questa filosofia vale anche per le cilindrate piccole e medie. L’elenco delle parti speciali di questa moto è notevole, comprende lʼutilizzo di una piastra di sterzo in alluminio realizzata dal pieno, lʼadozione di due semi-manubri regolabili e di leve pure regolabili, per una guida più precisa e caricata sull’avantreno. Infine è stato accorciato il collettore di aspirazione del motore, per rendere più sfruttabile la potenza della moto su tutto l’arco di erogazione.