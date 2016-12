KTM RC 390, ecco la versione Cup

09:45 - I fan di KTM conoscono bene la gamma RC. È quella sportiva, tutta razzo e agilità, che accompagna un poʼ in sordina le più note gamme Enduro e MX, quelle che hanno reso celebre il marchio austriaco nelle gare di cross. Ma KTM vuole adesso concedere la chance sportiva anche alla RC, e precisamente alla maggiore RC 390, con una versione RC 390 Cup che, dopo lʼesperienza tedesca dello scorso anno nella ADAC Junior Cup, gareggerà nel Campionato Italiano velocità 4 Tempi.

Si inizia il 24 aprile a Misano e tutti potranno partecipare al campionato, che si snoda in 5 tappe: dopo il circuito romagnolo, si correrà a Vallelunga, Mugello, Imola e ancora Mugello. La KTM RC 390 Cup è una moto “Ready to Race”, cioè equipaggiata di serie con tutto quanto serve per correre in pista secondo le regole della Federazione. Il kit per convertire la moto stradale allʼimpiego in pista è incluso nel prezzo di acquisto di 9.000 Euro, e comprende sospensioni WP completamente regolabili, centralina programmabile, scarico Akrapovic, due treni di gomme in mescola Pirelli, lubrificanti Motorex, protezioni Rizoma, accessori Acerbis e Ogio e abbigliamento KTM da paddock (felpa e t-shirt).

La KTM RC 390 stradale è una sportiva pura, con cilindrata di 373 cc e potenza di 44 CV. In aggiunta ha il merito di poter essere guidata con la patente A2. La forcella telescopica con stelo da 43 mm e il forcellone in lega leggera, su cui è direttamente imperniato lʼammortizzatore WP, assicurano performance elevate e lʼeccellente stabilità di traiettoria. Le ruote sono tanto leggere quanto robuste, realizzate in lega leggera arancio da 17 pollici e con pneumatici Metzeler dal grande grip e con lʼABS di serie. La moto in versione stradale, con la sella alta da terra 820 mm e i nuovi semimanubri sportivi, costa 5.750 euro. Nella gamma italiana cʼè anche la giovanile RC 125 con motore da 15 CV, che a listino costa 4.750 euro.