28 agosto 2018 09:10 KTM, prime avvisaglie della nuova 790 Adventure R Sintesi riuscita tra sportività e impiego stradale

Dalla prova riservata di Olbia, in Costa Smeralda, alla premiere pubblica a Milano, prevista il prossimo 6 novembre in occasione di Eicma 2018. Passerella di prestigio per la KTM 790 Adventure R 2019, la nuova enduro turistica della Casa austriaca, che in Sardegna lʼha fatta provare in anteprima a 150 suoi affezionati clienti.

Col suo motore bicilindrico parallelo di 799 cc, sviluppato sulla base di quello usato per vincere lʼultima edizione della Dakar, la KTM 790 Adventure R 2019 riesce nella perfetta sintesi tra prestazioni sportive e impiego stradale. Una moto che nasce allʼinsegna del motto “Ready to Race”, tanto caro in casa KTM. Lʼottima capacità del serbatoio assicura infatti unʼautonomia di 400 km a pieno carico, e ciò ne fa una vera Sports Tourer, pur con le immutate caratteristiche della moto da cross. Nei tre giorni dellʼevento in Sardegna la moto ha dimostrato proprio queste doti a chi ha avuto la fortuna di provarla, visti i percorsi impegnativi affrontati.