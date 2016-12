KTM lancia le Factory Edition 2016

Le nuove Factory Edition 2016 della Casa austriaca sono tutte equipaggiate con forcella WP AER da 48 mm, piastre di sterzo in alluminio ricavate dal pieno e anodizzate arancione (come la corona), silenziatori Akrapovič la 450 e FMF la quarto di litro. Il telaio è arancione e la copertura della sella dedicata (Adidas per la 250, Selle Dalla Valle per la 450), i cerchi neri sono firmati D.I.D DirtStar, mentre lo strumento conta ore, la protezione freno anteriore e la catena Regina Gold. Le nuove moto sono state svelate da KTM Usa in occasione della presentazione del team che sarà impegnato nei campionati Cross Usa 2016: il Red Bull KTM Factory Racing Team correrà nella classe 450 nel Supercross e nel Motocross, mentre il nuovo Troy Lee Designs Red Bull KTM Factory Racing Team nella classe 250, sia indoor che outdoor. Il grande Roger De Coster, come sempre, sarà a capo del progetto.