KTM, la 1290 Super Duke diventa GT

Aggressiva, dinamica, cattiva. È la nuova versione GT della KTM 1290 Super Duke, tra le novità dʼautunno più attese nel mondo delle due ruote. Una moto "Ready to Race", nonostante lʼabito naked, che si rivolge al pubblico più dinamico. Il telaio è stato modificato per accogliere il cupolino fisso e il telaietto posteriore allungato per accogliere le borse laterali.