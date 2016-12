KTM, ecco le nuove enduro elettriche

09:30 - La rivoluzione della trazione elettrica contagia anche le moto sportive. E quelle più arcigne e spigolose, come le enduro KTM. Ma la promessa della Casa austriaca ‒ dominatrice delle gare di cross ‒ è che non ci sarà alcun calo delle prestazioni, anzi si potrà far convivere il “fun riding” di queste moto, fatte per saltare e affrontare ogni terreno, col massimo rispetto per lʼambiente. KTM sta lavorando alla gamma Freeride E sin dal 2012 e ha già prodotto alcune moto elettriche.

Ma il grande slancio è atteso nel 2015, quando KTM lancerà unʼintera gamma E composta da tre modelli: E-XC, E-SX, E-SM. Partiamo dalle prime, le nuove KTM E-XC sono enduro sportive per uso stradale, moto “street legal” come si dice in gergo, leggere e con dotazioni compiutamente omologate per la circolazione nel traffico, mentre le E-SX sono destinate allʼuso prettamente sportivo e le E-SM sono le più adatte allʼuso metropolitano. Le sospensioni sono identiche a quelle delle KTM con motore termico e le ruote sono ultrasottili da 17 pollici. Il passaggio alla trazione elettrica è unʼesigenza per molti costruttori, alle prese con normative sempre più stringenti sul fronte delle emissioni, un problema soprattutto per i costruttori di moto da cross.

Il cuore delle KTM Freeride E è la batteria agli ioni di litio da 2,6 kWh ad elevata efficienza. Come tutti i motori elettrici, quello da 11 kW delle KTM E (circa 15 CV) sviluppa una coppia molto generosa ‒ 42 Nm ‒ già a regimi molto bassi, per spuntare fin da subito le migliori prestazioni. La E-XC pesa appena 110 kg a vuoto e ha il vantaggio di poter essere guidata con la patente A1, cioè già dai 16 anni.