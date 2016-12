KTM 690 Duke R, emozioni per tutti!

Leggera come una piuma e veloce come un fulmine. La definizione arriva direttamente da KTM e spiega le qualità dinamiche della 690 Duke R, una naked sportiva coi fiocchi , perfetta per la pista ma con unʼergonomia così ben curata da renderla fruibile quotidianamente senza particolari sollecitazioni alla schiena. Il motore Euro 4 di media cilindrata sviluppa 75 CV , ma cʼè anche la versione depotenziata per chi ha patente A2 .

Per fare della KTM 690 Duke R una delle migliori monocilindriche 4 tempi in circolazione si è partiti dal telaio. La struttura tubolare a traliccio è stata realizzata in acciaio al cromo-molibdeno e pesa soltanto 9 chili, per un peso della moto che non arriva ai 150 kg complessivi. Questa versione R, top di gamma della nuova 690 Duke, è anche bella da vedere, con quel colore arancio che firma i dettagli, e basti dare uno sguardo agli pneumatici Metzeler M7 RR dal grip elevato con dimensioni 120/70 allʼanteriore e 160/60 al posteriore, montati su cerchi in arancio brillante. Eleganti e sportivi sono dettagli come le frecce a LED, il silenziatore Akrapovič e il rivestimento della sella.