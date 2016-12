KTM 1290 Super Adventure, top enduro

KTM ha lanciato la grande enduro da viaggio e la svela in queste belle immagini girate lungo le strade del Principato di Monaco. È la 1290 Super Adventure , con telaio a traliccio tubolare ultra leggero, forcellone a traliccio aperto forgiato a elevata resistenza e le nuove sospensioni semi-attive WP Suspension , la cui centralina adatta continuamente la velocità di smorzamento per ottimizzare la ciclistica in base alla superficie stradale.

Una maxi enduro di grande qualità tecnica, allʼapice della gamma Adventure, che KTM ha esaltato dotandola di serie con il Cruise Control e dei sistemi di assistenza MSC e MTC ‒ stabilità e trazione ‒ sensibili alla piega in curva. La grande enduro austriaca dispone anche dellʼHill-Holder per facilitare le partenze in salita, dellʼantislittamento MSR e della spia della pressione gomme. Completano la dotazione della 1290 Super Adventure lʼABS Bosch, le ruote a raggi tubeless da 19 pollici allʼanteriore e da 17 pollici al posteriore e i freni Brembo, per un pacchetto tecnico che fa della 1290 Super Adventure la miglior moto della categoria quanto a dinamica di marcia e sicurezza. A conferma di ciò le 4 modalità di smorzamento a disposizione del guidatore: Comfort, Street, Sport e Offroad.