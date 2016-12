KTM 1050 Adventure, agile e leggera

La KTM 1050 Adventure è anche la più accessibile e la più agile della gamma, "sorellina" irriverente di mostri sacri del piacere di guida KTM come la 1290 Super Adventure, la 1190 Adventure e la 1190 Adventure R. Ha unʼindole cittadina e monta il motore bicilindrico 4 tempi che deriva dalla 1190 Adventure, ma è stato depotenziato a 95 CV per consentirne la guida a chi ha la sola patente A2. Starter elettrico e raffreddamento a liquido per il V-Twin KTM, con un cambio a 6 marce e la frizione antisaltellamento. La ciclistica abbina unʼeccellente geometria alla grande leggerezza, le sospensioni sono ben equilibrate e ben assistite dagli pneumatici Tourance Next di Metzeler, consentendo un divertimento in sella in tutte le condizioni e sia a velocità sostenute che ad andature rilassate.