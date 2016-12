Kawasaki ZZR1400 e Vulcan S Special

Sportività e stile. Kawasaki non si fa mancare nulla e allʼEicma 2015 porta ‒ insieme alla ZX-10R Ninja che ha dominato il Mondiale Superbike ‒ la prestanza fisica della nuova ZZR1400 2016 e la custom dal sapore vintage Vulcan S Special Edition 2016. Due moto distinte per carattere e design, per doti prestazionali e personalità, ma accomunate dalle livree "verde lime" che sono lʼimpronta della Casa di Akashi.