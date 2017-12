23 dicembre 2017 09:55 Kawasaki Z900RS Cafè, vince il vintage Ispirazioni nobili ma tanta modernità tecnica

Guardare avanti senza dimenticare il passato. Deveʼessere questo il motto, o uno simile, che hanno seguito in Kawasaki per rifinire con attenzione la nuova Z900RS Cafè, lʼultima interpretazione in chiave retrò della sportiva Z900RS. Per la versione Cafè lʼispirazione stilistica arriva dalla Kawasaki Super Four Z1 del 1972.

Kawasaki Z900RS Cafè Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In realtà è la gamma Z900 di Kawasaki a dimostrare una versatilità straordinaria. Una poliedricità che permette di modulare su un telaio di grande successo, e un brillante motore 4 cilindri, tutta una serie di modelli. Recentemente la Z900 è stata omologata per chi ha soltanto la patente A2, grazie al depotenziamento del motore da 125 CV, operazione che va richiesta direttamente ai concessionari ufficiali Kawasaki. Al Salone di Tokyo del mese scorso ha poi debuttato la nuova Z900RS e allʼEicma di Milano la Z900RS Cafè, che si caratterizza per il manubrio basso e la sella scolpita, che permettono lo stile di guida tipico delle cafè racer anni 60 e 70.