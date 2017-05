Kawasaki Z­-Day per scoprire vecchi e nuovi miti

Più che un raduno, quello di domenica prossima è un evento legato alla fortunatissima Serie Z Kawasaki. Una famiglia di moto che dal 1972 a oggi ha caratterizzato la produzione della Casa di Akashi. Il programma prevede turni guidati in pista, una Demo Ride della gamma Z, ma anche un test di guida su unʼarea esterna al circuito per scoprire, con gli istruttori Kawasaki, le qualità dinamiche delle moto. Varie anche le occasioni di svago a corredo dellʼevento, come il giro di pista ufficiale di tutti i partecipanti previsto alle ore 13.15. Tutte le moto saranno poi chiamate a formare una grande “zeta” per consentire riprese aeree di grande suggestione.