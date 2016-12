Kawasaki svela la Ninja ZX-R10 2016

La Kawasaki Ninja, fresca vincitrice del Mondiale Superbike, per i centauri della domenica. Una promessa quella della Casa di Akashi, fare la nuova ZX-10R 2016 stradale il più vicino possibile alla moto che ha dominato in pista. "Get Closer” lo slogan dellʼultima superbike Ninja, un modo per "avvicinare" la moto che Jonathan Rea ha portato al Mondiale Superbike 2015 alla versione omologata per la circolazione stradale.