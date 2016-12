Kawasaki rinnova la gamma Versys

14:00 - Kawasaki presenta la nuova gamma Versys, rinnovata sia nella versione media 650 che in quella più robusta da un litro di cilindrata. La premiere nel corso di Intermot a Colonia, dove con le nuove Versys c’è anche la sportivissima Ninja H2R, poderosa superbike da pista che col 4 cilindri 1.0 turbo arriva a sviluppare 300 CV! La versione stradala si chiamerà Ninja H2 e Kawasaki promette di presentarla all’Eicma di Milano il mese prossimo.

Ma andiamo a scoprire le nuove Versys, le moto più versatili prodotte dalla Casa di Akashi. Sia la 650 che la 1000 adottano un nuovo stile, più dinamico, senza che ciò pregiudichi la posizione eretta e la guidabilità. Il cupolino e il parabrezza regolabili sono nuovi, mentre confermato è il classico doppio faro anteriore, come anche la lunga escursione delle sospensioni e le ruote da 17 pollici. Rinnovato il telaio leggero in alluminio a doppia trave, rinforzato però per supportare il nuovo bagaglio extra, che utilizza l’innovativo sistema di montaggio con un’unica chiave (one-key). Di serie su Versys 1000 è ora il cavalletto centrale, come anche il sistema ABS e il controllo di trazione. La frizione assistita e anti-saltellamento è un valido aiuto al pilota meno esperto, ché limita il bloccaggio della ruota posteriore.

Se il motore 4 cilindri 1.0 vi sembra impegnativo, Kawasaki ha pronta in casa la Versys 650. Un propulsore collaudato di 649 cc che ha il merito di garantire una buona coppia ai bassi e medi regimi, e ciò la rende decisamente fruibile nella guida di tutti i giorni. Efficiente anche in termini di consumi, con un parabrezza regolabile e una nuova sospensione a escursione lunga di 41 millimetri, la Versys 650 è una vera alternativa ai maxi-scooter e ha il vantaggio di poter accogliere nuove borse laterali di facile montaggio e il top case che mancava sul precedente modello. Maggiorato di due litri il serbatoio, che adesso può contenere 21 litri di benzina.