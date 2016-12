Kawasaki rafforza lʼenduro KX250F

Una gradita sorpresa per gli appassionati di motocross. Arriva la nuova Kawasaki KX250F 2017 , una delle moto più competitive della classe MX2 e ambita anche sul mercato. La enduro sportiva giapponese esibisce potenza, velocità, ma anche un design rinvigorito: la versione 2017 è stata rinnovata in molti particolari estetici, ma la prima grande sorpresa sta nelle grafiche stampate e non più attaccate con adesivi.

La quarto di litro Kawasaki è stata alleggerita e adotta soluzioni tecnologiche di categoria superiore, come la configurazione a doppio iniettore, così da sviluppare prestazioni maggiori. La spinta è più sostenuta ai bassi e medi regimi, quindi la risposta del motore di 249 cc è più immediata e le accelerazioni più veloci. Il balzo in avanti tecnico deriva dalla configurazione a doppio iniettore, già vista sulla più grande KX450, mentre il pistone ha un design particolare che deriva direttamente dalla superbike Ninja ZX-10R. Le tre mappe motore “plug and play” permettono al pilota di guidare la nuova KX250F in più contesti. Kawasaki non ha ancora ufficializzato il prezzo della nuova KX250F, ma non dovrebbe discostarsi dai circa 8.000 euro dellʼattuale versione a listino.