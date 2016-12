Kawasaki nuova KX450F 2016

In 40 anni e passa di tradizione sportiva, la famiglia Kawasaki KX ha messo in bacheca qualcosa come 32 titoli internazionali. Un palmares unico nel mondo del motocross, che la Casa nipponica cerca di proseguire con la nuova KX450F 2016. Realizzata esclusivamente nel classico colore Green Lime, la moto è pensata per i campioni del cross categoria MX1, ma si adatta anche agli appassionati della domenica.