Kawasaki Ninja, le tre super ZX-10 per il 2019

Un trio da far paura! Il Model Year 2019 delle Kawasaki Ninja ZX-10R sarà il più potente mai visto . Cʼè più potenza, fino a 204 CV, ma anche più coppia, grazie al sistema di distribuzione provvista di bilancieri a dito. Su strada arrivano tre versioni ‒ ZX-10R, ZX-10RR e ZX-10 SE ‒ e tutte replicano le prestazioni che in pista ottiene la verdona del Kawasaki Racing Team.

Il modello standard ZX-10R è caratterizzato da un motore e telaio per eccellenti performance in pista, con componenti d’eccellenza come la forcella Showa Balance Free e l’impianto frenante Brembo. La Kawasaki ZX-10RR ha ulteriori potenzialità sportive, grazie ad alcune modifiche al motore e al telaio, tra cui bielle in titanio che incrementano di 600 giri il livello del limitatore, ma cʼè anche un setting specifico delle sospensioni e cerchi Marchesini forgiati. Sarà prodotta in serie limitata a 500 esemplari. La ZX-10R SE, infine, vanta sospensioni elettroniche (KECS) e cerchi Marchesini forgiati, e si distingue per il nuovo processo di verniciatura “Highly Durable Paint” di Kawasaki. Tutte e tre le Ninja hanno il cambio Quickshifter a doppia direzione.