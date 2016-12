Kawasaki Ninja H2R, emozione pura

14:30 - Ci sono molte novità Kawasaki a Eicma, di piccola e grande cilindrata, ma la più attesa è di certo la Ninja H2R. La supersportiva “Kawa” sbarca a Milano con la fama di essere la moto più potente mai costruita. Merito del motore supercharged ‒ ovvero turbocompresso ‒ cui ha collaborato la divisione aerospaziale della Casa di Akashi. Il risultato è un 4 cilindri in linea da un litro di cilindrata potenziato a 310 CV (210 quelli della “normale” Ninja H2). Che salgono a 326 CV quando, superati i 200 km/h, entra in funzione lʼairbox. Una belva, che ha come limitazione dʼobbligo quella dellʼuso esclusivamente in pista, perché su strada non è omologata.

Lasciamo da parte i sogni, perché Kawasaki ha portato a Eicma 2014 tanta altra roba. Cʼè la nuova Vulcan S, una compassata cruiser di media cilindrata, che monta lo stesso bicilindrico di 650 cc della Versys, ottimizzato per migliorare la coppia ai regimi medio-bassi. La Vulcan S ha un look low-ride, con una sella bassa che si adatta a centauri di ogni taglia, e un ottimo impianto frenante, che conta sullʼABS e due dischi freni: anteriore da 300 mm di diametro con pinza a doppio pistoncino e posteriore da 250 mm con pinza a singolo pistoncino. Per il maggior comfort di guida, la sospensione posteriore può essere regolata nel precarico in 7 differenti posizioni, mentre la forcella anteriore telescopica assicura facilità di guida e maneggevolezza. Interessante è la regolazione di manubrio e pedane in tre posizioni differenti.

Una moto sportiva con vocazione turistica. È la GTR1400 Model Year 2015, che Kawasaki ha rinnovato nel telaio e nellʼaerodinamica per renderla ancora più confortevole nei lunghi viaggi. Il motore è il 4 cilindri di 1.352 cc con un nuovo sistema di fasatura variabile idraulica, potente e affidabile. Gran parte del lavoro è stato fatto in funzione della fruibilità, perché la nuova GTR1400 ha ora una sella più comoda e con un miglior sostegno, ma è anche più agevole appoggiare i piedi a terra. Motore monocilindrico 4 Tempi di 250 cc per la Z250SL (Super Light), la supernaked di piccola cilindrata che Kawasaki ha concepito come avanguardia della categoria, e non a caso lʼha dotata dellʼABS di serie. Una vera piccola Ninja, con sospensioni sportive e un compatto telaio a traliccio. Ma nella categoria Kawasaki bissa con la Z300, supernaked di cilindrata appena superiore ma motore bicilindrico che promette unʼaccelerazione davvero eccitante.