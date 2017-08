Kawasaki Ninja 650 e Z650 Model Year 2018

Kawasaki sta lavorando anche allʼaspetto estetico delle due moto, che si presenteranno sul mercato con colori e grafiche inedite . La Ninja 650 MY 2018 è infatti proposta anche nei colori Pearl Storm Gray/Ebony e Candy Plasma Blu. Confermatissimo su questo modello lʼallestimento Tourer che ha debuttato questʼanno, e che prevede le valigie laterali morbide, un parabrezza maggiorato, le protezioni adesive serbatoio e lo slider paramotore. Ci sarà anche una versione Performance dai tratti più sportivi, equipaggiata con parabrezza fumé, coprisella monoposto in tinta e scarico Akrapovic.

La naked Z650 MY 2018 si presenta, oltre che nel classico “verdone” Kawasaki, nelle nuove colorazioni nera e Covert Green/ Metallic Flat Spark Black, dallʼapparenza vintage. Anche per lei non mancherà la variante Performance dotata di scarico Akrapovic. Entrambe le moto si presentano come modelli agili, maneggevoli, facili da guidare e con la sella bassa (790 mm da terra), con un telaio snello e leggero di nuova generazione che contiene il peso sotto i 190 kg. Ideali per “iniziarsi” allʼuniverso sportivo delle superbike Ninja Kawasaki di cilindrata superiore.