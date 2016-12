Kawasaki, le nuove tinte delle 650

I tre nuovi colori sono disponibili per la Kawasaki ER6N, la naked nata per i neofiti delle due ruote. Una moto agile e maneggevole, che risponde alla filosofia "fun to ride" che ha poi caratterizzato altri modelli Kawasaki. Proposta con ABS di serie, la ER6N 2016 costa 6.490 euro, franco concessionario incluso. Tre nuove soluzioni cromatiche anche per la ER6F, dove però il Candy Persimmon Red prende il posto della variante Urban City White della ER6N. Per entrambe le moto è stata realizzata una molla ammortizzatore colorata e decorazioni grafiche. Con ABS di serie, la Kawasaki ER6F costa 7.290 euro. Il colore Bianco metropolitano torna sulla Vulcan S e va ad affiancare il classico Metallic Matt Carbon Grey. Il prezzo è di 7.490 euro e anche qui lʼABS è standard. Tre nuovi colori anche per la Versys 650, la più versatile delle bicilindriche di Akashi: Metallic Matte Carbon Grey, Candy Matte Orange e Pearl Stardust White. Con ABS di serie costa 7.690 euro.