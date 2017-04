Kawasaki lancia le nuove Versys-X 300

La nuova Kawasaki Versys­X300 è una moto per iniziarsi alle due ruote. Ha una spiccata vocazione urbana, unʼergonomia di guida con sella bassa che punta al comfort e alla posizione rilassata, ed è agile e giovanile. Chiaro nella gamma ci sono anche cilindrate ben più poderose (la mille, ma anche la Versys 650), ma questa 300 cc è la più adatta per affrontare quotidianamente “la giungla urbana”. Praticità elevata, visto il bauletto da 30 litri molto capace per la Urban e le valigie laterali da 17 litri per la Adventure, così da trasformare la propria moto cittadina in una versatile traveller. Ma quel nome Versys tradisce le origini del modello Kawasaki, che sulla 300 propone di serie anche paramani e cavalletto centrale.