24 giugno 2015 Kawasaki lancia lʼoperazione “mille” Coinvolte Versys 1000, Z1000 e Z1000SX

A quota mille con Kawasaki. Lʼultima promozione della Casa giapponese sul mercato italiano va dritto al cuore delle superbike da un litro di cilindrata, e nel listino Kawasaki se ne trovano parecchie. Oggi le tre moto Versys 1000, Z1000SX e Z1000 vengono offerte con un sostanzioso pacchetto di equipaggiamenti che, però, non ne aumenta i prezzi. In comune le tre Kawa hanno il motore 4 cilindri 4 tempi di 1.043 cc raffreddato a liquido, così progressivo che in sesta marcia riprende con facilità fin dai 1.500 giri al minuto. E in comune cʼè anche la livrea "lime green" che è un poʼ il marchio di fabbrica delle nuove moto di Akashi.

La Versys 1000 è la crossover stradale di Kawasaki. Il motore 1.0 sviluppa 120 CV e la moto è declinata in tre allestimenti: Standard, Tourer Plus e Grand Tourer, per prezzi che partono da 12.290 euro. Pensata per macinare chilometri, la Versys 1000 Tourer Plus aggiunge il set di valigie laterali con apertura monokey, il set di borse interne per valigie, il kt paramani e i faretti supplementari fendinebbia. Il tutto al prezzo di 13.680 euro, con un risparmio del 15% a parità di costo di tutti gli accessori inclusi. Lʼallestimento Grand Tourer aggiunge a queste dotazioni il bauletto da 47 litri, le protezioni laterali paramotore e la presa da 12V, per un prezzo che sale a 14.280 euro.