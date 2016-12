Kawasaki invita a provare la Ninja H2

10:00 - Da domani e per tutto il fine settimana i fan della Kawasaki Ninja H2 potranno provare a Imola la fantastica 4 cilindri turbo da 200 CV. Lʼoccasione è il Mondiale Superbike che fa tappa all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dallʼ8 al 10 maggio. Kawasaki, insieme alla Scuderia Platini, sarà presente con la sua hospitality all’interno dellʼSBK Village. I test ride si svolgeranno nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio.

La nuova Kawasaki H2 è una moto sensazionale per carattere e dinamicità, ma fuori dallʼordinario è la versione estrema H2R che di cavalli ne sviluppa ben 310. A Imola sarà possibile provare la Ninja H2 da 200 CV, prima moto col turbo, e con la funzione Launch Control per rendere le accelerazioni in partenza ancora più rapide. Di serie la Kawasaki H2 ha il Traction Control, un avanzato sistema frenante con ABS e il sistema che permette al centauro di disattivare il freno motore. Già disponibile sul listino italiano, la nuova Kawasaki H2 costa 25.000 euro. A Imola però ci sarà la possibilità di guidare anche altre moto della Casa di Akashi, come le nuove Versys 650 e 1000, la piccola ma sportivissima Z300, la Vulcan S e la Z800.