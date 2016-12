Kawasaki e Yamaha star di Motor Bike Show

Kawasaki approda a Verona con la nuovissima Ninja ZX-10R , la supersportiva per eccellenza della Casa di Akashi. Con lei lʼimpressionante Ninja H2R , la moto di serie più potente che sia mai stata prodotta, capace di accelerazioni da brivido col suo motore sovralimentato da 310 CV. Altro capolavoro di potenza è la H2LD by Angel Lussiana , allestitore che ha voluto portare all'estremo il concetto di prestazione partendo dalla Ninja H2. Spazio anche a modelli più versatili e adatti alla vita di tutti i giorni, come lo scooter inedito J125 , che va a rafforzare la gamma dopo il lancio del J300. Esposta anche la special Vulcan 70 di Mr Martini (su base Vulcan S ), con richiami vintage alla serie Mach degli anni 70.

Verona richiama soprattutto il pubblico delle special e Yamaha vi arriva con la sua divisione Sport Heritage, all'interno della quale brilla l'ultima nata XSR 900, performante tre cilindri della famiglia “Faster Sons”. Le grafiche giallo-nere di questa ispirano anche la gamma classica Yamaha: XSR 700, SR400, XV950, XJR1300 e VMax. Premiere assoluta per l'ultima arrivata del progetto Yard Built, la XV950 "Speed Iron" by Moto di Ferro. Non mancano le protagoniste della famiglia MT, tra cui le ultime due novità: la MT-10 con motore da un litro e la MT-03, agile e compatta naked bicilindrica da 321 cc, perfetta per i neofiti. In esposizione anche la FJR1300A Sport Tourer e il grande scooter Tmax Lux Max, edizione deluxe del maxiscooter Yamaha.