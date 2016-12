J-Ax si cuce la MV Agusta Dragster 800 RR su misura

Sarà anche uno dei successi musicali dellʼestate 2016, ma “Vorrei ma non posto” di J-Ax non si addice al rapper milanese. Che si è scelto e personalizzato una splendida MV Agusta Dragster 800 RR , ritirata pochi giorni fa. Il colpo di fulmine tra il cantante e la moto è scoccato durante una visita allo stabilimento varesino di MV Agusta , a Schiranna , e qui J-Ax ha scoperto l’unicità e l’esplosività della Dragster 800 RR.

Una moto che aveva ammaliato anche Lewis Hamilton, che di motori un poʼ se ne intende. La Dragster 800 RR di J-Ax è un modello one-off, che sʼispira alle Café Racer e alla cultura delle custom, con i cerchi a raggi (già di serie) e un look total black voluto dallo stesso cantante. Spiccano sulla moto dettagli ripresi dalla cover del suo ultimo album, come il teschio e la lancia, mentre il logo laterale e quello ricamato sulla sella sono quelli ufficiali del rapper. “MV Agusta rappresenta lʼeccellenza delle due ruote nel mondo ‒ ha dichiarato J-Ax ‒. È il meglio della nostra produzione, una perla del Made in Italy. Sono gasatissimo e molto orgoglioso di poterla guidare”. Per l’occasione i progettisti di SC Project, azienda leader nel mondo degli scarichi da competizione, hanno creato un “microfono” ad hoc, traendo ispirazione dallo scarico della MV Agusta F4 RC guidata da Leon Camier nel Campionato del Mondo Superbike.