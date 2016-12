Indian Springfield, mito a stelle e strisce

Springfield come la città vicino Boston in cui Indian, la più antica azienda motociclistica americana, è nata nel 1901, ma il nome ricorre spesso negli States (e non cʼentrano niente i Simpson). Il suo look è un manifesto, è più di una classica muscle bike, è lʼidentificazione stessa della moto come la intendono gli americani, con unʼimpronta non meno forte di quella della più giovane Harley-Davidson. Lʼimpatto del look è evidente nelle tante cromature su forcelle, faro, parafango, scarichi, manubrio, che esaltano la Springfield. Il motore Thunder Stroke 111 ha una cilindrata di 1.811 cc e sviluppa quasi 140 Nm di coppia già a 2.600 giri, consentendo prestazioni impensabili per la mole (la Springfield pesa più di 240 kg!).