Il record pazzesco di Honda e Metzeler

Il team della spedizione era composto da Salvo Pennisi, Direttore del Reparto Sperimentazione di Metzeler, Carlo Fiorani, Direttore Comunicazione Racing di Honda, i giornalisti specializzati Francesco Catanese e Karsten Schwers, e il campione di enduro Fabio Mossini, oggi in forze al team Honda Sud America. Il primo record è di squadra e concerne il tempo: 22 ore e 30 minuti per scalare il vulcano andino partendo dal livello del mare . Il secondo è individuale: Fabio Mossini che è riuscito a portare la sua Honda Africa Twin a 5960 metri , l’altitudine massima mai raggiunta da una moto bicilindrica. Il terzo record è pure individuale e lʼha ottenuto Salvo Pennisi in sella alla CRF450RX: primato di altitudine mai raggiunta da una moto, quota di 5.977 metri in 22 ore e 40 minuti.

Quanto alla Africa Twin ‒ nome comune della Honda CRF1000L ‒ ai Motodays di Roma è stata svelata nellʼinedita versione Rally 2017. Disponibile sia con cambio manuale che a doppia frizione DCT, è una moto omologata per la circolazione su strada ed Euro 4, che si distingue dai modelli standard per le sovrastrutture rally replica, la forcella e lʼammortizzatore posteriore rally kit, i gruppi ottici a LED, la sella offroad, il paramotore in fibra di carbonio e le griglie di protezione radiatori. Per gli amanti delle lunghe escursioni, non mancano le pedane in acciaio e gli attacchi per le borse originali Honda.