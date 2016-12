Il record di produzione Honda

09:30 - Honda ha tagliato un traguardo produttivo fenomenale. Dopo 65 anni di attività la Casa dellʼala dorata ha prodotto 300 milioni di moto! Dalla maxi-fabbrica di Kumamoto è uscita una Gold Wing 40th Anniversary, la generosa cruiser che rappresenta uno dei miti dellʼazienda nipponica. Lʼavventura a due ruote di Honda ebbe inizio nel secondo Dopoguerra. Nel 1949 uscì il primo modello, la Dream Type-D.

Dieci anni dopo, nel 1959, lʼazienda era già la prima al mondo nella produzione di veicoli a due ruote e quel primato non è mai stato battuto. Sono 55 anni di leadership assoluta, e soltanto lʼanno scorso ha venduto 16,8 milioni tra moto, scooter e ATV. Honda scelse poi la politica di “produrre vicino ai clienti” e così nel 1963 ci fu il primo sbarco fuori dai confini nazionali, grazie allʼapertura di una fabbrica in Belgio. Oggi il gruppo conta 33 stabilimenti in 22 Paesi, Italia inclusa, dove si produce fra lʼaltro la gamma scooter SH. Il veicolo a due ruote più venduto di sempre è Honda Super Cub: 87 milioni di unità. Imbattibile anche in campo sportivo, Honda ha vinto 21 Titoli Costruttori nella classe regina (oggi MotoGP), 63 Titoli Costruttori complessivi e 697 gare vinte in tutte le classi del Motomondiale.