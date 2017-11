Il fascino dʼOriente della Suzuki SV 650X ABS

Ecco le prime immagini dinamiche della Suzuki SV 650X ABS , lʼinedita e affascinante bicilindrica dal look sportivo che debutta in Europa allʼ Eicma di Milano. Una moto dal design snello e compatto, che mischia con sapienza il look originario da naked con quello da cafè racer.

Il motore è lo stesso V-Twin a 90° di 645 cc della SV 650 lanciato nel 2016. Un motore Euro 4 che sviluppa 76 CV di potenza e 64 Nm di coppia a poco più di 8.000 giri al minuto, che ha il merito di consumare appena 3,9 litri di benzina per fare in media 100 km nel ciclo misto. È dunque il design a fare da spartiacque con la SV 650, quella X che aggiunge un pizzico di carisma in più grazie alla forcella con regolazione del precarico molla. Distintivi sono anche dettagli estetici come il cupolino avvolgente, i semimanubri e la sella con cuciture a vista, mentre i faretti antinebbia a LED sono disponibili a richiesta.