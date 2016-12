Il contest per la miglior Street 750

08:00 - La parola dʼordine è “customizzazione”, e in Harley-Davidson la conoscono bene. Lʼoggetto da rappresentare in mille forme è la Street 750, lʼultima Dark Custom della Casa americana. Nasce così il contest “Battle of the Kings”, una sfida allʼinsegna della creatività tra i concessionari europei Harley-Davidson per la miglior personalizzazione della Street 750. In palio il titolo di miglior customizer del brand che, di per sé, si presta naturalmente alle infinite suggestioni della moto special.

Avviato in questi giorni, il contest andrà avanti fino a giugno e si svilupperà in due fasi: la prima sarà a livello nazionale e selezionerà per ogni Paese il “Custom King”; nella seconda fase ci sarà il testa a testa tra tutti i campioni nazionali. Il titolo di “Best Customizer” verrà assegnato nel corso di “Wheels & Waves”, un grande evento che si svolgerà dallʼ11 al 14 giugno a Biarritz, celeberrima località francese sulʼOceano Atlantico. Man mano che verranno completate, le speciali Harley-Davidson Street 750 saranno pubblicate sul sito web http://darkcustom.harley-davidson.com/it_IT. Sarà il pubblico a votare la miglior versione nazionale da mandare in Francia per i testa a testa finali. Qui sarà una giuria a scegliere la migliore Street 750 customizzata.

Spinta da un nuovo motore bicilindrico a V raffreddato a liquido, la nuova Street 750 è la più agile e leggera Harley-Davidson oggi presente sul mercato. Per Mike Johnstone, Direttore Marketing di Harley-Davidson Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), “la Street è una moto perfetta per grandi e piccoli progetti di customizzazione, e gli stessi proprietari mirano a personalizzarla in quanto la vedono come ottima base per aggiungere propri elementi caratteriali al mix”.