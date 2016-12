Il calendario Metzeler 2016 e la settima arte

La 23° edizione calendario Metzeler sʼintitola "Take the Road” ed è pubblicato in due versioni: Classics dedicato alle pellicole che hanno fatto la storia della settima arte e Contemporary ai film che hanno partecipato alle tre edizioni del Motorcycle Film Festival di New York (2013, 2014 e 2015). Una maratona no stop di questi film ‒ 48 Hours on The Road ‒ è stata protagonista a novembre a Milano nella settimana dellʼEicma. Tra le scene del calendario Classics: James Coburn che si riposa sdraiato sulla motocicletta nel film di Sergio Leone "Giù la testa”, il personaggio di Scureza in Amarcord di Fellini, i grandi Ettore Garofalo e Anna Magnani nel capolavoro "Mamma Roma" di Pasolini.