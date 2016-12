I record dʼefficienza di moto e scooter Suzuki

08:00 - Una leggenda che si sfata: i consumi reali battono quelli dichiarati dalla Casa. Il luogo comune vuole che la ragione sia inversa: la Casa dichiara certi consumi ufficiali, ma poi nessuno riesce a fare altrettanto. Perché ‒ si dice ‒ il guidatore ha il piede “pesante”, uno stile diverso dagli esperti collaudatori, le strade non sono le stesse e così via. Suzuki ha voluto mettere alla prova questo principio e nel suo Economy Run ‒ 16 giornalisti specializzati ‒ ha stupito per quanto poco consumino le sue moto e scooter.

Un test svolto sulle strade della provincia di Torino, in un’appassionante staffetta per determinare la reale efficienza degli scooter Address e Burgman 200 ABS e delle moto Inazuma e V-Strom 1000 ABS. Due le regole da rispettare per la sfida: rientrare in una tempistica prestabilita e guidare in modalità eco-friendly. Il tutto sotto la supervisione del Testing Center Dekra di Torino. I risultati sono stati strabilianti: con un litro di benzina Suzuki Burgman 200 ABS ha percorso 89,5 km! Ma anche la staffetta che ha guidato lo scooter Address può andar fiero dei 79,8 km percorsi con un litro. Ancor più incredibile è il risultato della V-Strom 1000 ABS, una Enduro sportiva “mille” di cilindrata che ha fatto nel percorso misto 42,4 km con un litro! Suzuki è orgogliosa anche della piccola Inazuma 250, che con un litro ha percorso ben 73,3 chilometri!