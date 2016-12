I nuovi occhi di Yamaha TMax 530

09:30 - Yamaha TMax, uno degli scooter più amati in Italia, cambia faccia e si presenta con il nuovo doppio faro anteriore a LED, che resta sempre acceso, sia in posizione anabbagliante che in quella abbagliante. Posizionato leggermente più in alto nel cupolino, il nuovo doppio faro accentua la sensazione di leggerezza del maxi-scooter giapponese ed è chiaramente più efficiente sotto il profilo della luminosità.

Ma non è lʼunica novità di TMax 2015, perché dal punto di vista tecnico spiccano le pinze radiali che equipaggiano il freno anteriore. Yamaha TMax è il primo scooter al mondo a proporre questa soluzione, di chiara derivazione sportiva (la YZF-R3), e questo la dice lunga sul carattere del veicolo. Il rinnovamento di Yamaha TMax 2015 nasce dal feedback coi clienti, 200 mila quelli che lʼhanno acquistato dal 2001 a oggi in Italia nelle sue tante versioni. Lʼarea frontale propone nuovi specchietti retrovisori con steli più lunghi e alti e il parafango anteriore ridisegnato. Ma inedita è soprattutto la forcella a steli rovesciati da 41 mm di diametro, più leggeri e resistenti, che offrono unʼeccellente precisione di guida e unʼottima tenuta di strada.

Tra le altre sorprese del modello 2015 cʼè il sistema di avviamento Smartkey, grazie al quale non serve più la chiave di accensione, basta avere in tasca il telecomando. La dotazione comfort si arricchisce poi della presa 12V di serie, utile per ricaricare il telefonino o altri dispositivi. Il motore resta il possente bicilindrico da 530 cc a 4 tempi, raffreddato a liquido, che sviluppa una potenza massima di 46 CV e conferma Yamaha TMax come scooter più sportivo in circolazione. Il prezzo del modello 2015 è di 10.790 euro, servono 500 euro in più per la versione con ABS. La gamma comprende inoltre la serie speciale Iron Max.