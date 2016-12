I fan Harley-Davidson alla Fortezza da Basso

10:00 - Chiusura col botto per la lunga stagione dei raduni Harley-Davidson. Oltre 2.000 appassionati delle moto più famose dʼAmerica hanno partecipato a Firenze, nella meravigliosa Fortezza da Basso, al National Winter Rally 2014, ultimo appuntamento dellʼanno dei raduni H.O.G. ‒ Harley Owners Group ‒ riservati ai soci ufficiali. Lʼevento di Firenze rappresenta la 19° edizione dei raduni H.O.G., circoli che in Italia sono raggruppati in 52 sottogruppi, i cosiddetti Chapter, tutti presenti nel capoluogo toscano.

Promosso da Chianti Chapter e Firenze Chapter, il National Winter Rally 2014 ha accolto centauri provenienti da tuttʼItalia, ma come un “imbucato” cʼera anche un fan che arrivava da Milwaukee, patria di Harley-Davidson. La partenza è avvenuta da ognuna delle 52 sedi italiane il venerdì sera, con tre tappe intermedie previste, a scelta, in Versilia, Ravenna e Perugia, ognuna offerta e organizzata dai relativi Chapter e Dealer. Lʼarrivo sabato a Firenze. Tra le iniziative, la raccolta fondi organizzata dal Chapter di Genova a favore delle popolazioni alluvionate della Liguria: “Noi X Voi”, il nome dellʼiniziativa, le cui informazioni sono disponibili sul sito web www.genovachapter.it.