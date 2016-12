Husqvarna 701 Supermoto ed Enduro

La grinta è quella delle Husqvarna di sempre, ma le novità tecniche sono tante sulle nuove Husqvarna 701, due modelli ‒ Supermoto ed Enduro ‒ per un ritorno in grande stile tra le moto stradali. Entrambe adottano il motore monocilindrico a 4 tempi di 690 cc, forte di 67 CV di potenza e 66 Nm di coppia massima, ma sono disponibili anche le varianti depotenziate a 30 kW per consentirne la guida a chi ha solo la patente A2.