20 aprile 2017 10:30 Honda X-ADV, il “gatto” di Marc Marquez Il campione spagnolo testa la nuova moto crossover

Lʼinnovazione fra le due ruote porta il nome di Honda. Non potrebbe essere diversamente se, soltanto negli ultimi anni, il più grande costruttore di motociclette al mondo ha partorito modelli come Integra, la fumettistica NM4 Vultus e, adesso, X-ADV. Per la nuova crossover giapponese il tester dʼeccezione è stato Marc Marquez, sulle non certo facili strade di Kitzbühel. Ideali però per provare la versatilità dellʼultima trovata Honda.

Crossover unica nel suo genere, con look da scooterone ma ciclistica da moto, Honda X-ADV monta il grande bicilindrico di 745 cc da 55 CV (lo stesso della NC750), abbinato al cambio DCT a doppia frizione, ormai un must in casa Honda. Marquez ha prima girato per Kitzbühel con la X-ADV, e poi è salito in sella alla sua RC213V MotoGP per scendere dal celebre pendio della Coppa del Mondo di Sci, appositamente preparata con gomme chiodate in stile “Ice-racing”. “È stato divertente – ha detto il campione spagnolo – prima di tutto mi piace, è una sorta di scooter ma al tempo stesso un vero SUV, e mi sono divertito a guidarlo sulla neve con le gomme chiodate, è stata un’esperienza interessante”.

La seduta alta (due opzioni: 790 o 820 mm da terra) e a schiena eretta ne fanno un mezzo ideale per lʼuso quotidiano in città e quello turistico nel weekend, dove fa valere il comfort dei fari full LED, del parabrezza regolabile su 5 posizioni e del sistema di avviamento Smart-Key. L’X-ADV ha sospensioni a lunga escursione, per la miglior agilità cittadina, un impianto frenante sportivo con pinze radiali Nissin a 4 pistoncini e ABS a due canali di serie, che operano su pneumatici on/off da 17 pollici all’anteriore e da 15” sulla ruota posteriore.