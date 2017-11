2 agosto 2017 09:30 Honda svela la CRF250R 2018 da cross Cambio radicale per motore e telaio

La MX2 è divenuta da qualche anno la categoria di riferimento per gli appassionati di motocross ed è qui che la Honda CRF250 esprime tutta la sia vitalità. Ora la Casa nipponica rinnova il modello, presentando la CRF250R 2018 e dotandola di un nuovo motore bialbero DOHC, che sviluppa il 9% di potenza in più in un arco di giri più ampio e permette mappature modificabili.

La nuova quarto di litro cross di casa Honda ha trovato nella sorella maggiore 450 le chiavi del suo upgrade dinamico. Innanzitutto il telaio in alluminio, ma anche le nuove geometrie della ciclistica e le sospensioni Showa con forcella da 49 mm con molle in acciaio. Il baricentro più basso e la miglior ergonomia consentono un connubio pilota-moto più efficace, che migliora il feedback col terreno e aumenta lʼaderenza e la trazione della ruota posteriore. Dalla più grande CRF450R arriva anche il sistema di avviamento elettrico di serie, che sostituisce il pedale di avviamento. Il cambio è 5 marce e la frizione è stata riprogettata.

Alleggerito di 350 grammi, il motore DOHC raggiunge il picco di potenza a 900 giri/minuto in più di prima, così da esprimere spunti più rapidi e performance superiori. Alesaggio e corsa sono stati modificati ‒ 79 x 50,9 mm (contro 76,8 x 53,8 mm precedenti) ‒ e il disassamento del cilindro di 4,5 mm riduce l’attrito. Non solo, ma le nuove misure del bialbero ha consentito a Honda di montare valvole in titanio di grandi dimensioni , fondamentali per l’aumento delle prestazioni. L’iniezione di tipo elettronico Honda PGM-FI, con corpo farfallato da 46 mm, migliora la risposta in accelerazione. Tre le modalità di guida a disposizione del pilota: Standard, Smooth e Aggressive.