Honda SH, in arrivo la versione top

08:30 - Nuovo e sempre al top. Honda SH300i ABS 2015 è lo scooter premium più apprezzato dʼEuropa. E non per il milione di modelli venduti dallʼintera gamma SH, ma perché il nuovo 300 cc ‒ che arriverà nel giro di un mese nelle concessionarie italiane ‒ ha un telaio in acciaio tutto nuovo, rispetta lo standard Euro 4 sulle emissioni, ha lʼABS e gruppi ottici a LED. Senza trascurare il più capiente vano sottosella, che accoglie un casco integrale.

Lo scooter che Honda produce in Italia si rafforza dunque sia dal punto di vista tecnico che da quello delle dotazioni comfort. Il nuovo SH300i ABS 2015 ha il set-up delle sospensioni aggiornato con una forcella telescopica da 35 mm di diametro e con ammortizzatori regolabili nel precarico delle molle. Honda ne ha contenuto il peso a 169 kg, rendendo ancora più agile e dinamico questo maxi-scooter 300 (in realtà il monocilindrico ha cilindrata di 279 cc). A tenerlo a bada ci pensa poi lʼaffidabile impianto frenante, con lʼABS a due vie di serie. Grazie alla sella alta da terra 805 mm, è sempre facile toccare con i piedi e questo aiuta la padronanza del mezzo. Tra le dotazioni del nuovo SH 300i anche il sistema di chiusura e avviamento con Smart Key, ma di serie sono anche bauletto, paramani e parabrezza. Quattro i colori: bianco perla, nero perla, argento metallico, rosso.